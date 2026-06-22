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Забота о себе
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15:31, 22 июня 2026Забота о себе

Россиянам подсказали лайфхак для повышения эффективности дневного сна

Онколог Ивашков: Благодаря кофе перед дневным сном человек проснется вдвойне бодрым
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: KinoMasterskaya / Shutterstock / Fotodom

Дневной сон действительно может быть полезным, если правильно его организовать, заявил онколог Владимир Ивашков. В Telegram-канале он подсказал россиянам лайфхак, который поможет повысить эффективность отдыха днем.

По словам Ивашкова, дневной сон должен длиться около 10-20 минут, так как за этот период мозг не успевает войти в глубокую фазу, поэтому человек проснется бодрым. Согласно исследованиям ученых, дневной сон повышает концентрацию внимания на 34 процента, а производительность — на 16 процентов, написал доктор.

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Лучше отдыхать между 13 и 15 часами, подчеркнул он. Дело в том, что в этот период у большинства людей наблюдается естественный циркадный спад активности. Более поздний дневной сон сдвигает ночной и ухудшает его качество. «Лайфхак от ученых: выпейте кофе прямо перед сном на 20 минут. Кофеин начнет действовать как раз к пробуждению, и вы встанете вдвойне бодрыми. Этот метод называется "кофейный нап"», — добавил Ивашков.

Ранее сомнолог Роман Бузунов рассказал, какие напитки спасают от бессонницы. За полчаса-час до сна он посоветовал выпить молоко с добавлением куркумы.

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