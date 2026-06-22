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16:01, 22 июня 2026Россия

Российский генерал-лейтенант оценил возможность белорусской армии ответить ВСУ

Соболев: У армии Белоруссии есть силы подавить провокацию ВСУ
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
СюжетЯдерное оружие в Белоруссии

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

У белорусской армии есть возможности подавить провокации со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такую оценку дал член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев в беседе с НСН.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил ударить по Белоруссии при отказе Минска отвести от границы якобы расположенную там технику, корректирующую удары российских войск.

Соболев назвал заявление Зеленского игрой с огнем, напомнив, что в Белоруссии размещено российское ядерное оружие. Он также выразил мнение, что лидер республики Александр Лукашенко «должен принять соответствующие решения». По словам генерал-лейтенанта, у белорусской стороны есть силы для самостоятельного ответа. «Они не участвовали в боевых действиях, у них все исправно, у них боеготовая армия. Хотя, конечно, им необходим наш опыт в борьбе с дронами; полагаю, они делали соответствующие выводы, а не просто были зрителями», — сказал собеседник издания.

У Украины же, напротив, не хватает личного состава для сухопутного вторжения в Белоруссию, считает депутат. «У Белоруссии небольшая, но нормальная боеспособная армия. А гадить, наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам, по каким-то жилым кварталам Киев, конечно, может», — отметил он.

В свою очередь, Россия должна нарастить удары по объектам на коммуникациях, чтобы оружие с производств Запада не попадало на установки запуска дальнобойных беспилотников, подытожил офицер.

22 июня первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с «Лентой.ру» выразил мнение, что Зеленский пытается расширить зону конфликта и втянуть в него Белоруссию. По его словам, в этом случае Европа автоматически получит себе в качестве врагов всех союзников России, например, Корейскую Народно-Демократическую Республику.

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