Экс-глава ФРС США Алан Гринспен умер в возрасте 100 лет

Алан Гринспен, руководивший Федеральной резервной системой (ФРС, выполняет в США функции Центробанка) в течение почти 20 лет при четырех президентах, умер в возрасте 100 лет. Об этом сообщает Bloomberg.

Как напоминает агентство, экс-председатель ФРС «был провозглашен гением за руководство рекордным на тот момент экономическим подъемом в США», но позднее к нему стали относиться критически из-за финансового кризиса, разразившегося менее чем через два года после его ухода с поста. В 2011 году независимая комиссия установила, что функционер не смог вовремя заметить образовавшийся в начале 2000-х ипотечный пузырь, что, с точки зрения его критиков, создало предпосылки для глобального финансового кризиса 2007-2008 годов.

Гринспен возглавлял Федрезев с 1987 по 2006 годы. Причиной его смерти стали осложнения болезни Паркинсона.

«Алан Гринспен заслуживает того, чтобы его помнили как одного из величайших глав Центробанков второй половины XX века, в глобальном контексте, а не только в ФРС», — подчеркнул в беседе с журналистами бывший зампредседателя ФРС. Он также отметил, что Гринспен «был одним из первых, кто осознал влияние технологий на повышение производительности».

Ранее в своих мемуарах Гринспен признал, что основной причиной войны в Ираке была нефть, безопасности поставок которой, по его словам, якобы угрожал режим Саддама Хусейна. «Мне жаль, что политически нецелесообразно признавать то, что и так известно каждому: война в Ираке ведется в основном из-за нефти», — писал он.