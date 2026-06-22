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17:58, 22 июня 2026Культура

Сергей Бурунов стал мемом после концерта группы «Кино»

Сергей Бурунов выложил селфи с переполненных 80-тысячных «Лужников» в день рождения Цоя
Андрей Шеньшаков

Фото: @sergeyburunovofficial

Концерт в столичных «Лужниках», посвященный дню рождения культового певца Виктора Цоя, собрал 80 тысяч человек. Среди гостей оказался актер Сергей Бурунов, который стал мемом. На это обратил внимание Telegram-канал Super.

Бурунов выложил в сети фото на фоне переполненного 80-тысячного стадиона с комичным выражением лица. Подобный снимок он ранее выкладывал с концерта американского рэпера Канье Уэста в Тбилиси. В комментариях пользователи отметили, что это самый красноречивый ответ на вопрос, знает ли Цоя молодое поколение.

Также на трибунах были замечены другие знаменитости — телеведущая Екатерина Андреева и шоумен Павел Воля. Группа «Кино», лидером которой был Цой, собралась спустя 36 лет после его последнего выхода на сцену. Самому певцу 21 июня могло бы исполниться 64 года.

Ранее стало известно, что архивист и коллекционер Сергей Чубраев нашел в Швеции кассету с неизвестной записью песни Виктора Цоя «Дети минут».

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