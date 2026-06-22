Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:00, 22 июня 2026Бывший СССР

Стало известно о планах Украины по осенним ударам

Царев: Киев копит ракеты и готовится к осенним ударам, почти не расходуя западные поставки
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

В эфире программы «Итоги дна с Делягиным» на канале Царьград военный блогер Олег Царёв обратил внимание на тревожную тенденцию: украинская сторона в настоящее время практически не применяет поступающие из-за рубежа ракеты, предпочитая накапливать их.

По его словам, текущий объем западного финансирования на военные нужды Киева может вдвое превысить показатели 2025 года и составить порядка 80 миллиардов евро. При этом характер поставляемого вооружения принципиально меняется: вместо танков «Абрамс», которые, по мнению Царёва, «утонули в украинском черноземе», основными средствами поражения становятся ракеты и беспилотники. Он предупредил, что к этому следует готовиться, поскольку удары, вероятно, начнутся осенью.

Царёв также отметил, что противник не скрывает своих намерений: украинские власти открыто заявляют о планах довести число ежедневных атак по тыловым объектам России до тысячи. Он подчеркнул, что западные партнеры публикуют практически всю информацию о поставках — от накладных до отчетов, а также анонсируют свои действия заранее. По его данным, в настоящее время фиксируется 200–300 запусков дронов, а к осени планируется увеличить интенсивность в 3,5 раза.

Ранее было названо оружие России, которое наводит настоящий ужас на бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в тылу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Без Украины никто не сможет защитить Польшу». Зеленский жестко раскритиковал Варшаву и обвинил в разжигании ненависти к украинцам

    Политолог указал на «лицемерие» Запада в вопросе террористических атак Украины

    Попытка повеселить пенсионеров обернулась для студентки-медика строгим выговором

    В европейской стране запустили процесс выселения украинских беженцев

    Стало известно о планах Украины по осенним ударам

    Посол заявил о фактическом запрете в Германии на контакты с Москвой

    Оценена обстановка для Украины на поле боя

    Названы законные способы быстро улучшить кредитную историю

    Россияне одним решением снизили инфляцию в стране

    В Польше резко ответили Зеленскому

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok