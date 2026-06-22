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Силовые структуры
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15:06, 22 июня 2026Силовые структуры

У виновного в смертельном ДТП мажора нашлись неизвестные миллионы рублей на счетах

Суд Воронежа приговорил к 9 годам сына сотрудницы ФНС Гусева за гибель в ДТП студентки
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Коминтерновский районный суд Воронежа приговорил к девяти годам лишения свободы 32-летнего мажора Антона Гусева за пьяную аварию, жертвой которой стала 22-летняя студентка журфака Лера Султанова. Об этом сообщает KP.RU.

3 сентября 2025 года Гусев — сын сотрудницы ФНС — настойчиво уговаривал Леру встретиться, пообещав подарить щенка и даже прислал фото собаки. Девушка согласилась и села в автомобиль молодого человека, который на тот момент находился в состоянии тяжелейшего алкогольного опьянения: в его крови позже нашли 3,65 промилле — это концентрация, при которой у человека наступает глубокая кома или летальный исход. Гусев разогнался на своей машине на улице Хользунова, пошел на опасный обгон и на полном ходу врезался в припаркованную фуру. От столкновения его автомобиль отбросило на проезжавшую машину, причем весь удар пришелся в правую часть салона, где сидела девушка. Она не выжила, а Гусев отделался сотрясением мозга. Он сбежал из больницы и спешно покинул страну.

Его экстрадировали из Белоруссии спустя несколько месяцев, где он прятался. В ходе следствия у мажора нашлись колоссальные суммы на 70 банковских счетах, куда регулярно поступали миллионы рублей неизвестного происхождения при отсутствии официального трудоустройства. Также за ним числилось около 50 неоплаченных штрафов за нарушения правил дорожного движения.

Осужденный должен компенсировать 10 миллионов рублей потерпевшей семье девушки.

Ранее сообщалось об аресте 21-летнего Сергея Корнилова, сына нижегородского миллиардера, устроившего на своем кабриолете пьяное массовое ДТП.

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