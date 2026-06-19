Назвавший россиян нищетой сын миллиардера снова оступился

Сына нижегородского миллиардера Корнилова арестовали после нарушения условий запрета

Под арест взяли 21-летнего Сергея Корнилова, сына нижегородского миллиардера, устроившего на своем кабриолете пьяное массовое ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Молодому человеку ужесточили меру пресечения после нарушения им условий запрета, избранного ему ранее. Он заключен под стражу до 23 июля.

Корнилова задержали по уголовному делу о хулиганстве. 20 мая он в состоянии алкогольного опьянения за рулем кабриолета Mercedes устроил массовое ДТП, а после отправился в ресторан, где продолжил пить. Также юноша записал несколько роликов в соцсети, в которых заявил, что сел за руль «пьяным в дупло», но ему ничего не будет, потому что он мажор. Также Корнилов назвал своих подписчиков «нищетой». Вскоре он выложил ролик с извинениями.

Молодой человек — сын нижегородского миллионера. Ему отошло все наследство отца, которого не стало два года назад.