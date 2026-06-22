Умер исторический командир Кубинской революции Рамиро Вальдес

Посольство России на Кубе: Умер исторический командир революции Рамиро Вальдес Менендес

На 95-м году жизни скончался исторический командир революции Рамиро Вальдес Менендес, один из самых выдающихся сынов кубинской земли. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщило Посольство России на Кубе вечером 21 июня.

В дипмиссии отметили, что Рамиро Вальдес был неутомимым борцом за независимость и суверенитет свой Родины, всю свою жизнь он посвятил Республике и противостоял вызовам с непоколебимой стойкостью.

«Его преданность Кубе и ее народу была образцовой. Примите наши самые искренние соболезнования правительству и всему кубинскому народу в этот скорбный момент», — добавили в российском посольстве.

Вальдес был одним из самых активных участников Кубинской революции. Он занимал высокие государственные и военные должности, в том числе был в числе руководства вооруженных сил и правительства Кубы.

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