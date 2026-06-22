Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:41, 22 июня 2026Мир

Умер исторический командир Кубинской революции Рамиро Вальдес

Посольство России на Кубе: Умер исторический командир революции Рамиро Вальдес Менендес
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Посольство России на Кубе / Embajada de Rusia en Cuba / Telegram

На 95-м году жизни скончался исторический командир революции Рамиро Вальдес Менендес, один из самых выдающихся сынов кубинской земли. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщило Посольство России на Кубе вечером 21 июня.

В дипмиссии отметили, что Рамиро Вальдес был неутомимым борцом за независимость и суверенитет свой Родины, всю свою жизнь он посвятил Республике и противостоял вызовам с непоколебимой стойкостью.

«Его преданность Кубе и ее народу была образцовой. Примите наши самые искренние соболезнования правительству и всему кубинскому народу в этот скорбный момент», — добавили в российском посольстве.

Вальдес был одним из самых активных участников Кубинской революции. Он занимал высокие государственные и военные должности, в том числе был в числе руководства вооруженных сил и правительства Кубы.

Ранее стало известно о смерти легендарного российского мультипликатора, члена Союза кинематографистов России Игоря Макарова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Севастополе на фоне воздушных атак ВСУ отменили продажу топлива. Губернатор призывает снизить потребление электроэнергии

    Предупреждение Лаврова о ядерной войне вызвало тревогу на Западе

    Умер исторический командир Кубинской революции Рамиро Вальдес

    25-летняя учительница занялась сексом с шестью школьниками

    Назван помогающий замедлить возрастную потерю мышц овощ

    Бельгия в меньшинстве сыграла вничью с Ираном на ЧМ-2026

    Впавшая в кому после вина на Бали россиянка умерла

    Глава Минобороны Белоруссии не увидел смысла «втягиваться в конфликт» с Украиной

    Удары ВСУ по Крыму назвали подлым шантажом

    Названы способы защиты торговых центров от БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok