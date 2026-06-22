В Госдуме предложили альтернативу приостановившим прием детей лагерям Крыма

Депутат Журова предложила заменить отмененный отдых детей в Крыму городскими лагерями

Нужно попытаться заменить сорвавшийся у российских детей отдых в Крыму, отметила депутат Госдумы Светлана Журова. В беседе с «Лентой.ру» депутат предложила регионам продумать возможность расширения дневных лагерей при школах.

«Я думаю, что мы наверняка это будем обсуждать в Государственной Думе. Потому что [председатель Госдумы] Вячеслав Викторович [Володин] поставил перед нами задачу создания качественного летнего отдыха для детей. Может быть, регионы найдут дополнительные ресурсы хотя бы для возможности расширения временного пребывания — это дневные лагеря, которые есть при школах. Может быть, для детей, которые не попадут в Крым, а хотели попасть, организовать такой отдых», — отметила Журова.

Лагерь — это же не только отдых, это и развитие, и творчество. Возможно, каким-то детям нужно и лечение. Поэтому, конечно, этот вопрос нужно проработать и решить Светлана Журова депутат Госдумы

Ранее стало известно, что в Крыму вводится приостановка приема детей в лагерях и других организациях отдыха и оздоровления с 22 июня по 1 сентября. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Ограничения распространяются на бронирование, прием и размещение детей и детских групп, в том числе для участия в туристических, спортивных, образовательных и иных мероприятиях. Аксенов попросил родителей отнестись с пониманием к этому решению.

