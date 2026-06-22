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14:11, 22 июня 2026Россия

В Кремле рассказали о хранимой Путиным фотографии

Песков: Путин хранит портрет своего отца и вспоминает его
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Sergey Ilyin / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин хранит фотографию с портретом своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича, ушедшего на фронт в первые дни Великой Отечественной войны (ВОВ), и вспоминает его. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По словам представителя Кремля, портрет отца есть у Путина не только в комнате отдыха. «Естественно, как любой человек вспоминает своего отца, так и президент вспоминает тоже своего отца», — сказал Песков.

22 июня в России проходят мероприятия по случаю Дня памяти и скорби — годовщины начала Великой Отечественной войны. По этому случаю глава государства принял участие в торжественной церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.

Ранее классная руководительница Путина Вера Гуревич рассказала, что главе государства достался от отца «путинский характер». Она считает, что благодаря ему в школе президент был самым сильным мальчиком, с которым «никто не смел связываться».

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