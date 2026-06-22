В Литве сбили беспилотник

В Литве пресекли полет беспилотника с контрабандой

Полет беспилотника с контрабандой был пресечен в Литве. Об этом сообщили в Службе охраны границы при МВД республики, передает ТАСС.

«В ночь на понедельник пограничники граничащего с Белоруссией Шальчининкского района зафиксировали в воздухе специфический звук летящего БПЛА. Незамедлительно были задействованы антидронные технические средства», — указано в сообщении ведомства.

Отмечается, что беспилотник был оборудован камерой для груза, который может быть автоматически сброшен.

Ранее командующий Вооруженными силами (ВС) Литвы Раймундас Вайкшнорас заявил, что Литве необходимо повысить расходы на оборону до 10 процентов от валового внутреннего продукта (ВВП).