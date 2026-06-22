В МИД высказались о назначении нового посла США в России

Захарова: Москва не драматизирует ситуацию с назначением нового посла США в России

Москва не драматизирует ситуацию с назначением нового посла США в России, поскольку это внутреннее дело американцев. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости.

«Сюжет с новым американским послом, скорее, относится не к области двусторонних отношений, а к общей кадровой картине в США», — отметила дипломат.

Захарова добавила, что из-за различных перипетий во внутренней политике США остаются вакантными 59 процентов должностей американских послов. В это число входит и должность посла в России.

Она также привела слова главы МИД России Сергея Лаврова, который заявил, что это решение американской стороны. Любое государство имеет право само определять уровень дипломатического присутствия в других странах.

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев назвал гражданскую дипломатию ключом к восстановлению отношений Москвы и Вашингтона.