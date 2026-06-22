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15:58, 22 июня 2026Мир

Вэнс рассказал об «очень хорошем дне» переговоров США и Ирана

Вэнс назвал прошедшие переговоры между США и Ираном очень хорошим днем
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал прошедшие в воскресенье переговоры между представителями США и Ирана «очень хорошим днем». Его слова приводит CNN.

«Во-первых, мы хотели создать механизм для поддержания Ормузского пролива открытым — и он открыт», — сказал Вэнс.

Кроме того, по словам политика, участники переговоров стремились создать «аналогичный механизм» для «предотвращения конфликтов в рамках регионального прекращения огня», чтобы не допустить эскалации в Ливане.

Наконец, Иран согласился допустить в страну инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Это событие, как он отметил, «вероятно, вызывает у американцев наибольший энтузиазм».

«Мы заложили очень хороший фундамент для успешной итоговой сделки. Сама сделка — это дом. Мы подготовили основание — дом еще не построен, но мы заложили надежный фундамент, который позволит добиться хорошего результата для американского народа», — заключил он.

Ранее сообщалось, что иранская делегация отказалась от совместной фотосессии и церемонии рукопожатий с представителями США перед началом переговоров в Швейцарии.

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