Вэнс рассказал об «очень хорошем дне» переговоров США и Ирана

Вэнс назвал прошедшие переговоры между США и Ираном очень хорошим днем

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал прошедшие в воскресенье переговоры между представителями США и Ирана «очень хорошим днем». Его слова приводит CNN.

«Во-первых, мы хотели создать механизм для поддержания Ормузского пролива открытым — и он открыт», — сказал Вэнс.

Кроме того, по словам политика, участники переговоров стремились создать «аналогичный механизм» для «предотвращения конфликтов в рамках регионального прекращения огня», чтобы не допустить эскалации в Ливане.

Наконец, Иран согласился допустить в страну инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Это событие, как он отметил, «вероятно, вызывает у американцев наибольший энтузиазм».

«Мы заложили очень хороший фундамент для успешной итоговой сделки. Сама сделка — это дом. Мы подготовили основание — дом еще не построен, но мы заложили надежный фундамент, который позволит добиться хорошего результата для американского народа», — заключил он.

Ранее сообщалось, что иранская делегация отказалась от совместной фотосессии и церемонии рукопожатий с представителями США перед началом переговоров в Швейцарии.