Владельца турбизнеса приговорили к тюрьме за сексуальные преступления против ребенка

Владельца турбизнеса из Австралии приговорили к тюрьме за насилие над ребенком

Владельца турбизнеса из Австралии приговорили к шести месяцам тюрьмы за сексуальные преступления против ребенка. Об этом пишет портал The Border Mail.

По данным издания, Роберт Уильям Хемпель, которому на момент совершения преступления было около 70 лет, управлял туристическим центром Glenrowan. Он домогался несовершеннолетнего мальчика в период с октября 2007-го по октябрь 2008 года.

Тогда ребенок проживал в «комнате Диснея» в туристическом центре, и мужчина мастурбировал перед ним, а также побуждал его делать то же самое. Более того, он переодевал ребенка в женскую одежду, заклеивал ему рот скотчем, заворачивал его в пищевую пленку и насиловал. Хемпель совершал эти действия, пока его жертве не исполнилось 14 лет.

В 2022 году, осознав свою вину, злоумышленник написал два письма матери мальчика, в которых подробно описал произошедшее и извинился. Женщина сразу же обратилась в полицию.

Хемпеля арестовали в том же году, а в 2024-м началось судебное разбирательство, которое было прекращено после того, как у мужчины случился сердечный приступ. Позже он признал себя виновным по семи пунктам обвинения.

Пострадавший, в свою очередь, заявил суду, что насилие со стороны Хемпеля было «отвратительным и извращенным». После произошедшего страх преследовал его всю жизнь и влиял на все ее аспекты.

В суде также было заявлено, что, хотя Хемпель проведет в тюрьме всего шесть месяцев, существует вероятность того, что он окончит свои дни под стражей в силу преклонного возраста и проблем со здоровьем.

Ранее стало известно, что на популярном у туристов британском острове Колди католические монахи годами насиловали малолетних туристов и смогли избежать наказания. Среди пострадавших оказалось более 50 детей.