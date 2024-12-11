Монахи на «острове педофилов» годами насиловали малолетних туристов и избежали наказания

На популярном у туристов британском острове Колди католические монахи годами насиловали малолетних туристов и смогли избежать наказания. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, отчет о преступлениях многолетней давности появился лишь в 2024 году. В нем сказано, что от сексуального насилия на «острове педофилов» пострадали более 50 детей. Известно, что большинство из них приехали на отдых вместе с родителями, поскольку Колди считается одним из самых живописных мест Уэльса.

Уточняется, что на маленьком острове постоянно проживали всего сорок человек, включая восемь монахов. Сексуальные преступления в отношении детей от трех лет совершались с 1970-го по 2000-е годы. Одним из первых известных насильников был отец Таддеус Котик, которому удалось успешно скрываться от правосудия до конца жизни.

Согласно данным отчета, Котик сфабриковал свои документы, чтобы получить британское гражданство, и поселился на острове Колди. Там он завел домашних животных, чтобы находить подход к детям, а также втирался в доверие к их родителям, чтобы оставаться с несовершеннолетними наедине в отсутствие старших. Одна из пострадавших рассказала, что терпела насилие со стороны Котика, чтобы уберечь от этого свою сестру. Лишь годы спустя стало известно, что монах насиловал обеих девочек.

У другого преступника, Пола Эштона, были найдены детские порнографические фотографии. Лишь после ареста вскрылось, что на острове он жил под вымышленным именем, а на самом деле имел судимость за педофилию. В марте 2012 года его приговорили к 2,5 года тюремного заключения.

Ранее в Бангкоке британского туриста арестовали за изнасилование шестилетней девочки. Полиция вычислила его по видео с телефона, которое он снял во время надругательства.