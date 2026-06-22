Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:25, 22 июня 2026Силовые структуры

Военный суд вынес приговор несовершеннолетней террористке в российском городе

Красноярской школьнице дали 6,6 года в воспитательной колонии за подготовку атаки на школу
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Второй Восточный окружной военный суд приговорил школьницу из Красноярского края к 6,6 года в воспитательной колонии за подготовку атаки на одну из школ в Красноярске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе военных судов.

Как установил суд, она причисляла себя к последователям международного молодежного движения «Колумбайн» (запрещенная в России террористическая организация). В феврале 2026 года фигурантка планировала совершить вооруженное нападение и массовую расправу в одной из школ Красноярска.

По данным правоохранителей, несовершеннолетняя фигурантка купила необходимую для теракта амуницию. Она посещала спортивно-стрелковый клуб, где получила базовые навыки по общению с оружием и стрельбе из него, и составила план передвижения по учебному заведению и «манифест» с изложенными в нем намерениями массовой расправы над людьми.

Самодельное взрывное устройство, огнестрельное оружие и патроны к нему девочке пообещал передать некий человек, посвященный в ее преступные планы. С ним она общалась в одном из мессенджеров.

Ранее сообщалось, что девочка напала с ножом на учителя музыки в одной из школ на севере Москвы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стармер объявил об уходе с поста премьера

    Россиянка бросила на солнце коляску с двухмесячным ребенком и ушла на пикник

    В России МРТ будут делать по новым правилам

    Сына звезды «Сватов» прозвали Карлсоном из-за нового имиджа

    Катя Лель призвала спасти звезду 90-х Ирину Отиеву

    Индекс Мосбиржи упал до нового минимума

    Люди с высоким болевым порогом рассказали о самой страшной боли в жизни

    Сразу несколько сложных и дорогостоящих медпроцедур стали доступны россиянам бесплатно

    84 БПЛА за сутки сбили на подлете к Москве

    Китай отреагировал на удар ВСУ по автобусу в Брянской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok