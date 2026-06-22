Военный суд вынес приговор несовершеннолетней террористке в российском городе

Красноярской школьнице дали 6,6 года в воспитательной колонии за подготовку атаки на школу

Второй Восточный окружной военный суд приговорил школьницу из Красноярского края к 6,6 года в воспитательной колонии за подготовку атаки на одну из школ в Красноярске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе военных судов.

Как установил суд, она причисляла себя к последователям международного молодежного движения «Колумбайн» (запрещенная в России террористическая организация). В феврале 2026 года фигурантка планировала совершить вооруженное нападение и массовую расправу в одной из школ Красноярска.

По данным правоохранителей, несовершеннолетняя фигурантка купила необходимую для теракта амуницию. Она посещала спортивно-стрелковый клуб, где получила базовые навыки по общению с оружием и стрельбе из него, и составила план передвижения по учебному заведению и «манифест» с изложенными в нем намерениями массовой расправы над людьми.

Самодельное взрывное устройство, огнестрельное оружие и патроны к нему девочке пообещал передать некий человек, посвященный в ее преступные планы. С ним она общалась в одном из мессенджеров.

Ранее сообщалось, что девочка напала с ножом на учителя музыки в одной из школ на севере Москвы.