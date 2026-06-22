Волочкова рассказала о грозившей инвалидности

Волочкова заявила, что вернулась на сцену после операции вопреки рекомендациям врачей

Балерина Анастасия Волочкова, которая перенесла операцию на ноге в Германии, рассказала о неутешительных прогнозах медиков после замены тазобедренного сустава. Ее слова приводит KP.RU.

Хирургическое вмешательство потребовалось Анастасии из-за коксартроза — дегенеративного заболевания, при котором истончается и разрушается суставной хрящ. Восстановление после замены сустава было сложным, поскольку Волочкова быстро вернулась к балетному экзерсису и выступлениям, нарушив рекомендации врачей. Артистке потребовалась повторная операция, в связи с чем медики предупредили о грозящих осложнениях и инвалидности.

«Мне сделали операцию по замене сустава 3,5 месяца назад, и я не знала, что будет дальше. Но мне важно было выйти на сцену», — пояснила балерина.

Несмотря на прогнозы врачей, Волочковой удалось восстановиться. Она сообщила, что дала уже 18 концертов за три месяца. «Каждое поднятие моей оперированной ножки — для меня победа над собой. Для меня это собственный подвиг», — заключила артистка.

Ранее Волочкова рассказала, что операцию на ноге, которую ей делали в немецкой клинике, оплачивал ее друг — певец Николай Басков. Исполнитель таким образом поздравил ее с днем рождения, подарив часть суммы, необходимой на лечение. Курс в клинике обошелся балерине в 30 тысяч евро.