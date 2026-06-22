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12:32, 22 июня 2026Мир

Захарова шуткой отреагировала на отставку Стармера

Захарова шуткой прокомментировала отставку Стармера с поста премьера Великобритании
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jaimi Joy / Reuters

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова шуткой прокомментировала отставку Кира Стармера с поста премьер-министра Великобритании. Соответствующий пост опубликован в ее Telegram-канале.

«Стармер подает в отставку. Думаю, ему не стоит рассчитывать на работу в RT. Марго (главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньянприм. «Ленты.ру»), или найдете полставки? Хотя какой из него обозреватель», — написала дипломат.

Ранее Стармер заявил, что принял решение об уходе c должности премьера и лидера Лейбористской партии. Он добавил, что утром в понедельник, 22 июня, сообщил о своем решении королю Карлу III.

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