Зеленского уличили в попытках удержать власть за счет угроз в адрес Белоруссии

Дмитрук: Зеленский намерен перенести конфликт в Белоруссию, чтобы удержать власть

Украинский лидер Владимир Зеленский намерен перенести боевые действия на территорию Белоруссии, чтобы сохранить свою власть. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

По его словам, для главы Украины стремление к миру означает уничтожение киевского режима.

«Война стала основой его существования, а потому интенсивность конфликта должна постоянно возрастать. Ему всегда требуется новая подпитка и необходимость достижения поставленных целей», — написал он.

Дмитрук отметил, что, пытаясь удержать власть, Украина способна атаковать Белоруссию.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Белоруссия может обеспечить свой суверенитет и дать ответ на потенциальные военные угрозы. Он отметил, что угрозы Киева агрессивны и являются вмешательством во внутренние дела другой страны.