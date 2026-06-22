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15:57, 22 июня 2026Бывший СССР

Зеленского уличили в попытках удержать власть за счет угроз в адрес Белоруссии

Дмитрук: Зеленский намерен перенести конфликт в Белоруссию, чтобы удержать власть
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский намерен перенести боевые действия на территорию Белоруссии, чтобы сохранить свою власть. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

По его словам, для главы Украины стремление к миру означает уничтожение киевского режима.

«Война стала основой его существования, а потому интенсивность конфликта должна постоянно возрастать. Ему всегда требуется новая подпитка и необходимость достижения поставленных целей», — написал он.

Дмитрук отметил, что, пытаясь удержать власть, Украина способна атаковать Белоруссию.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Белоруссия может обеспечить свой суверенитет и дать ответ на потенциальные военные угрозы. Он отметил, что угрозы Киева агрессивны и являются вмешательством во внутренние дела другой страны.

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