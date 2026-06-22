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12:53, 22 июня 2026Культура

Жена Макарского объяснила его запрет на использование помады

Виктория Макарская поблагодарила хейтеров, назвавших Антона Макарского тираном и абьюзером
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Жена актера и исполнителя Антона Макарского, певица Виктория Макарская поблагодарила хейтеров артиста. Соответствующий пост она разместила в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Виктория заявила, что из завирусившихся интервью Макарского вырезали фразу, меняющую весь контекст. По словам певицы, муж действительно запрещал ей красить губы, однако в беседе с журналистами обозначил причину: «Я в любой момент должен иметь возможность жену поцеловать». Макарская подчеркнула, что без этого дополнения на ее супруга повесили ярлыки тирана и абьюзера.

«Девочки молодые мне сочувствуют, никто даже не думает отбивать у меня Антона Макарского. Добрые люди помогли мне, искреннее вам спасибо», — высказалась Виктория. Она отметила, что на фоне скандала женщины несут ей подарки, еду и цветы «как жертве абьюза», а на супруга «никто не зарится».

В 2025 году в социальных сетях появились отрывки из давних интервью Макарского, в которых актер комментировал отношения с женой и правила в их семье. Так, в одной из бесед с журналистами он сообщил, что вытирает губы Виктории салфеткой перед съемками, чтобы она не красилась без его разрешения. Из-за резких высказываний о супруге артиста обвинили в тирании. В ответ Виктория заявила, что муж ее не избивает, вопреки домыслам поклонников.

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