Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
06:10, 23 июня 2026Путешествия

Автобус с российскими туристами столкнулся с экскаватором в Китае

Автобус с 24 туристами из России столкнулся с экскаватором в китайском городе Хуньчунь
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Kobe Li / Keystone Press Agency / Global Look Press

Автобус с туристами из России попал в ДТП с экскаватором в китайском городе Хуньчунь. Об этом сообщили «Интерфаксу» в министерстве туризма Приморского края.

Как рассказали в министерстве, туристический автобус, следовавший в Яньцзи, столкнулся с экскаватором 22 июня в 9:00 по местному времени (4:00 мск).

«В салоне автобуса находилось 33 пассажира. В настоящее время установлено, что в автобусе было 24 туриста из России» — уточняется в сообщении.

Среди россиян пострадавших нет. Из девяти китайских пассажиров трое получили легкие травмы.

Как добавили в ведомстве, все российские туристы прибыли в КНР в рамках безвизового режима. Министерство туризма Приморского края поддерживает связь с генеральным консульством Китая во Владивостоке по поводу инцидента.

Ранее в Турции в ДТП с туристическим автобусом погибли четыре человека. ЧП произошло в провинции Испарта. Предварительно, водитель не справился с управлением на трассе, вследствие чего автобус съехал в кювет и перевернулся.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «С глубоким сожалением». Вице-спикер сената Польши вернул две госнаграды Украины, напомнив о массовых убийствах граждан

    Такер Карлсон отказался поддерживать Республиканскую партию

    На Западе раскрыли план Британии против России

    Автобус с российскими туристами столкнулся с экскаватором в Китае

    ВСУ расстреляли супружескую пару из-за подозрения в лояльности к российским войскам

    Рост антисемитизма в мире объяснили

    «Ракетную проблему» США объяснили

    Вынужденная заниматься сексом в машине из-за больной бабушки девушка попала в ДТП

    Автоконцерны США начнут производить военную продукцию

    На Кубе объявили траур в связи со смертью соратника Кастро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok