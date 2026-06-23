Белорус попытался провезти через границу кокаин во флаконе с фото Аль Пачино

Белорус попытался провезти кокаин через границу во флаконе с изображением Аль Пачино

Гражданин Белоруссии попытался провезти через границу кокаин во флаконе с изображением Аль Пачино. Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете республики.

«При досмотре его чемодана обнаружен лекарственный флакон, в котором находился сверток с порошкообразным веществом белого цвета», — указано в сообщении.

На фотографии, опубликованном ведомством, видно, что на флаконе изображен актер в образе из фильма «Лицо со шрамом» 1983 года.

Ранее Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Руслана Гриднева, спрятавшего кокаин в партию замороженного тунца.