Раскрыта правда о влиянии чехла на качество связи смартфона

BGR: Металлические чехлы могут влиять на качество приема сигнала смартфона

Владельцам смартфонов рекомендовали пользоваться чехлами без металлических деталей, так как последние могут создавать помехи для связи. Об этом сообщает издание BGR.

Журналисты медиа оценили влияние защитных аксессуаров для смартфонов на качество приема сигнала. По их словам, в большинстве случаев стекла, чехлы и кейсы никак не мешают работе беспроводных функций телефона, но есть исключения. Поэтому они посоветовали отказаться от чехлов, которые имеют металлические детали.

В материале говорится, что правда об аксессуарах заключается в том, что чехлы из силикона, пластика, резины, ткани, дерева не могут навредить качеству связи. «Это потому, что эти материалы не проводят электричество», — объяснили авторы BGR. Журналисты напомнили, что помимо сотовой связи, помехи опасны для модулей Bluetooth, Wi-Fi и GPS. Но если металлические материалы не соприкасаются с этими модулями, то связь не пострадает.

Специалисты отметили, что на качество работы беспроводных интерфейсов могут влиять многие факторы — расстояние до вышки сотовой связи, загруженность сети, толщина препятствий на пути сигнала — из бетона или стекла, и даже погода. «Всегда учитывайте другие факторы», — заключили авторы.

В конце мая журналисты издания BGR заявили, что громоздкие чехлы могут способствовать перегреву смартфона, что ускорит его поломку. При этом они подчеркнули, что все устройства оснащены встроенной термозащитой.