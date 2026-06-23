Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:46, 23 июня 2026Наука и техника

Раскрыта правда о влиянии чехла на качество связи смартфона

BGR: Металлические чехлы могут влиять на качество приема сигнала смартфона
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Vfhnb12 / Shutterstock / Fotodom

Владельцам смартфонов рекомендовали пользоваться чехлами без металлических деталей, так как последние могут создавать помехи для связи. Об этом сообщает издание BGR.

Журналисты медиа оценили влияние защитных аксессуаров для смартфонов на качество приема сигнала. По их словам, в большинстве случаев стекла, чехлы и кейсы никак не мешают работе беспроводных функций телефона, но есть исключения. Поэтому они посоветовали отказаться от чехлов, которые имеют металлические детали.

В материале говорится, что правда об аксессуарах заключается в том, что чехлы из силикона, пластика, резины, ткани, дерева не могут навредить качеству связи. «Это потому, что эти материалы не проводят электричество», — объяснили авторы BGR. Журналисты напомнили, что помимо сотовой связи, помехи опасны для модулей Bluetooth, Wi-Fi и GPS. Но если металлические материалы не соприкасаются с этими модулями, то связь не пострадает.

Специалисты отметили, что на качество работы беспроводных интерфейсов могут влиять многие факторы — расстояние до вышки сотовой связи, загруженность сети, толщина препятствий на пути сигнала — из бетона или стекла, и даже погода. «Всегда учитывайте другие факторы», — заключили авторы.

В конце мая журналисты издания BGR заявили, что громоздкие чехлы могут способствовать перегреву смартфона, что ускорит его поломку. При этом они подчеркнули, что все устройства оснащены встроенной термозащитой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД заявили о беспрецедентном масштабе атак ВСУ на Москву

    Молодого россиянина нашли с перерезанным горлом в Сербии

    Победа Норвегии над Сенегалом на ЧМ-2026 лишила двух россиян 13,7 миллиона рублей

    В 40 регионах России запретили продажу алкоголя

    Раскрыта правда о влиянии чехла на качество связи смартфона

    Российская туристка заразилась в Таиланде смертельно опасной тропической инфекцией

    Жена Канье Уэста в микробикини пришла на день рождения друга

    Неизвестные разгромили кладбище в российском регионе

    Поставщиков МВД и Росгвардии обвинили в мошенничестве

    Раскрыто состояние актрисы Волковой после экстренной госпитализации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok