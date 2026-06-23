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16:25, 23 июня 2026Экономика

Глава «Укрпочты» объяснил свою отставку конфликтом с Пышным

Глава «Укрпочты» объяснил распоряжение НБУ о его отставке сведением личных счетов
Дмитрий Воронин

Фото: Hennadii Minchenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Глава «Укрпочты» Игорь Смилянский отреагировал на решение Нацбанка Украины (НБУ), обязавшего госкомпанию заменить гендиректора в течение пяти дней в связи с его профнепригодностью. Об этом сообщает «Страна.ua».

Чиновник, который, как напоминает издание, регулярно становился участником перебранок в соцсетях, отметил, что не считает шаг регулятора взвешенным. «Если говорить на моем языке — это полная херня и, что важно, использование должности для сведения личных счетов», — прокомментировал он, связав предписание об увольнении со стремлением «Укрпочты» создать свой банк и конфликтом с главой НБУ Андреем Пышным.

Последнему глава компании пригрозил международными судами и конфискацией активов. «Все понимают, что я нарушил главное правило банковского сектора Украины 2023-2026 годов: ты должен любить и возносить к небесам главу НБУ А. Г. Пышного, иначе не можешь быть банкиром или работать в финансовом секторе», — объяснил Смилянский.

В украинском регуляторе ранее заявили, что по итогам собеседования с ним пришли к выводу об отсутствии у руководителя достаточного уровня знаний законов, понимания и опыта надлежащего применения требований законодательства, в том числе нормативно-правовых актов Нацбанка, в объеме, необходимом для надлежащего выполнения соответствующих обязанностей.

Пышный возглавляет НБУ с осени 2022 года. Украинские политики называли его «кумом» экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака, после отставки которого «в финансовых кругах пошли упорные слухи», что уволить могут и самого Пышного.

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