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19:06, 23 июня 2026Россия

Губернатор российского региона пообещал 100 тысяч рублей за каждый сбитый дрон ВСУ

Губернатор Дрозденко пообещал 100 тысяч рублей за каждый сбитый дрон ВСУ над Ленобластью
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

В Ленинградской области ввели дополнительные меры поддержки бойцов мобильных огневых групп (МОГ). Теперь за каждый сбитый дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) полагается премия в 100 тысяч рублей, сообщил глава региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.

Губернатор отметил, что при заключении контракта резервистам также будет выплачиваться единовременная сумма в 250 тысяч рублей, а ежемесячная зарплата составит от 200 тысяч рублей. Кроме того, контрактники застрахованы на сумму два миллиона рублей.

По словам Дрозденко, главной задачей МОГ является защита неба, критической инфраструктуры и жителей Ленинградской области от атак ВСУ. В мобильных группах могут служить мужчины в возрасте до 62 лет, добавил глава региона.

В апреле губернатор Ленинградской области объявил о планах привлечь резервистов в состав мобильных огневых групп для защиты от налетов украинских беспилотников. Дрозденко обратился к тем, кто имеет боевой опыт, уточнив, что всем желающим предлагается заключить трехлетний контракт по схеме резервистов.

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