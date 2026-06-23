Губернатор российского региона пообещал 100 тысяч рублей за каждый сбитый дрон ВСУ

Губернатор Дрозденко пообещал 100 тысяч рублей за каждый сбитый дрон ВСУ над Ленобластью

В Ленинградской области ввели дополнительные меры поддержки бойцов мобильных огневых групп (МОГ). Теперь за каждый сбитый дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) полагается премия в 100 тысяч рублей, сообщил глава региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.

Губернатор отметил, что при заключении контракта резервистам также будет выплачиваться единовременная сумма в 250 тысяч рублей, а ежемесячная зарплата составит от 200 тысяч рублей. Кроме того, контрактники застрахованы на сумму два миллиона рублей.

По словам Дрозденко, главной задачей МОГ является защита неба, критической инфраструктуры и жителей Ленинградской области от атак ВСУ. В мобильных группах могут служить мужчины в возрасте до 62 лет, добавил глава региона.

В апреле губернатор Ленинградской области объявил о планах привлечь резервистов в состав мобильных огневых групп для защиты от налетов украинских беспилотников. Дрозденко обратился к тем, кто имеет боевой опыт, уточнив, что всем желающим предлагается заключить трехлетний контракт по схеме резервистов.

