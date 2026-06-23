Мошенники превратили подростка в орудие для нападения на пожилую россиянку

В Москве по указанию аферистов подросток с молотком и ножом напал на пенсионерку

В Москве мошенники превратили 16-летнего подростка в орудие для нападения на пожилую россиянку. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, аферисты сначала обманули дочь пожилой местной жительницы, когда узнали, что дома у женщин хранятся деньги. Они убедили ее оставить ключи в условленном месте. За деньгами злоумышленники отправили 19-летнюю девушку и 16-летнего фигуранта. Оба они пришли в квартиру потерпевшей. В то время как девушка вынесла оттуда 305 тысяч рублей и передала их сообщникам, подросток продолжил искать в квартире ценности. В какой-то момент домой неожиданно вернулась пенсионерка. По указанию кураторов юноша схватил кухонный молоток и нож и напал на нее. Он ударил ее молотком по голове и ранил ножом в руку, а потом сбежал.

Правоохранители задержали обоих молодых людей. Суд отправил их под домашний арест.

Ранее сообщалось, что в Москве мошенники обманули школьника на пять миллионов рублей.