Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:40, 23 июня 2026Силовые структуры

Мошенники превратили подростка в орудие для нападения на пожилую россиянку

В Москве по указанию аферистов подросток с молотком и ножом напал на пенсионерку
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Москве мошенники превратили 16-летнего подростка в орудие для нападения на пожилую россиянку. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, аферисты сначала обманули дочь пожилой местной жительницы, когда узнали, что дома у женщин хранятся деньги. Они убедили ее оставить ключи в условленном месте. За деньгами злоумышленники отправили 19-летнюю девушку и 16-летнего фигуранта. Оба они пришли в квартиру потерпевшей. В то время как девушка вынесла оттуда 305 тысяч рублей и передала их сообщникам, подросток продолжил искать в квартире ценности. В какой-то момент домой неожиданно вернулась пенсионерка. По указанию кураторов юноша схватил кухонный молоток и нож и напал на нее. Он ударил ее молотком по голове и ранил ножом в руку, а потом сбежал.

Правоохранители задержали обоих молодых людей. Суд отправил их под домашний арест.

Ранее сообщалось, что в Москве мошенники обманули школьника на пять миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о подготовке Запада к войне с Россией

    Стало известно о планах народного артиста Ножкина посетить Курск незадолго до смерти

    В МИД России сделали заявление о переговорах с ЕС

    Бывший волейболист сборной России пригрозил жене расправой

    Путин напомнил о миссии участников СВО

    Зеленский отказался ехать в Польшу из-за конфликта с Варшавой

    Путин сделал заявление о российской ядерной триаде

    Пассажир московского метро достал пистолет после неосторожного движения женщины

    Путин назвал главную составляющую успеха СВО

    В России указали на смену риторики Германии в отношении конфликта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok