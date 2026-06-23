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12:41, 23 июня 2026Культура

Названа причина смерти народного артиста РСФСР Михаила Ножкина

Причиной смерти народного артиста РСФСР Михаила Ножкина стала продолжительная болезнь
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Причиной смерти народного артиста РСФСР Михаила Ножкина, известного по ролям в фильмах «Хождение по мукам» и «Ошибка резидента», стала продолжительная болезнь. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на членов семьи актера.

«В последние дни он отказывался и от воды, и от еды», — подчеркнула собеседница агентства.

О смерти Михаила Ножкина сообщалось 22 июня, артисту было 89 лет. Он являлся автором гимна «Бессмертного полка» и ряда популярных песен, включая «Последний бой», «Под городом Ржевом» и «Я люблю тебя, Россия». В пресс-службе Союза кинематографистов России Ножкина назвали истинным патриотом и обратили внимание на символичность даты его смерти в День памяти и скорби.

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