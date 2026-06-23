Продюсер ответил на призыв Кати Лель спасти звезду 90-х Ирину Отиеву

Продюсер Дворцов поддержал призыв Кати Лель спасти ушедшую со сцены певицу Ирину Отиеву

Продюсер Сергей Дворцов прокомментировал просьбу певицы Кати Лель помочь заслуженной артистке России Ирине Отиевой. Его слова приводит «Газета.Ru».

Медиаменеджер предположил, что Отиева ушла со сцены по личным обстоятельствам. В то же время он подчеркнул, что у певицы остались преданные поклонники.

«Аудитория у нее есть, знаю, что ждут ее возвращения на сцену, новых хитов. Я поддержу Катю Лель», — заявил Дворцов и добавил, что «таких великих артистов нужно спасать».

В первую очередь продюсер предложил Отиевой найти хорошего концертного директора. «Если она появится вновь, я могу ей напророчить вторую славу», — заключил Дворцов.

Ранее Катя Лель призвала коллег помочь Отиевой. Певица прокомментировала видео, на котором Отиева покупает алкоголь в супермаркете. Лель посчитала, что артистке, ушедшей со сцены более 20 лет назад, требуется поддержка.