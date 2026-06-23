Продюсер ответил на призыв Кати Лель спасти звезду 90-х Ирину Отиеву

Продюсер Сергей Дворцов прокомментировал просьбу певицы Кати Лель помочь заслуженной артистке России Ирине Отиевой. Его слова приводит «Газета.Ru».
Медиаменеджер предположил, что Отиева ушла со сцены по личным обстоятельствам. В то же время он подчеркнул, что у певицы остались преданные поклонники.
«Аудитория у нее есть, знаю, что ждут ее возвращения на сцену, новых хитов. Я поддержу Катю Лель», — заявил Дворцов и добавил, что «таких великих артистов нужно спасать».
В первую очередь продюсер предложил Отиевой найти хорошего концертного директора. «Если она появится вновь, я могу ей напророчить вторую славу», — заключил Дворцов.
Ранее Катя Лель призвала коллег помочь Отиевой. Певица прокомментировала видео, на котором Отиева покупает алкоголь в супермаркете. Лель посчитала, что артистке, ушедшей со сцены более 20 лет назад, требуется поддержка.