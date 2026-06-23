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15:48, 23 июня 2026Россия

В России вспомнили предсказание из 90-х о военном конфликте с Киевом и судьбе Украины

«МК-бульвар» в 1999 году предсказал СВО и включение Украины в состав России
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Российский еженедельник «МК-бульвар» в 1999 году, за 23 года до начала специальной военной операции (СВО), предсказал вооруженный конфликт между Москвой и Киевом и включение большей части Украины в состав России. Об этом вспомнили авторы Telegram-канала с выдержками из архивов прессы «Ведомости Московского Государства».

В публикации издания давался прогноз на весь XXI век, и среди прочего был сделан вывод о неизбежности «новой Крымской войны». «Большинство политологов прогнозирует слияние Украины и России к третьей четверти следующего столетия. Но до счастливого момента воссоединения (...) нам суждено будет немного... повоевать», — говорится в предсказании из конца 90-х о судьбах Москвы и Киева.

Среди экспертов, которые предсказывали вооруженный конфликт, упоминается и директор Института стран СНГ Константин Затулин, ныне — депутат Госдумы. В прогнозе говорится, что на стороне Киева выступят Грузия, Азербайджан и Молдавия, а Россию поддержат Белоруссия и Армения. При этом страны Запада будут с удовольствием наблюдать за военными действиями.

По предсказаниям политологов, такая война закончится свержением прозападного режима на Украине и новой Переяславской радой. Самостийность сохранит только оплот бандеровщины — Львовская область

публикация «МК-бульвар»

Ранее в сети появился необычный видеопрогноз сооснователя ЛДПР Владимира Жириновского о возможной судьбе России.

На видео политик говорит, что Москва и Вашингтон могли бы сформировать ось, и президенты двух стран могли бы проводить ту политику, которая отвечает истинным интересам их стран, без учета мирового сообщества.

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