15:58, 21 апреля 2026

Появился необычный прогноз Жириновского о возможной судьбе России

Обнаружено предсказание Жириновского о сотрудничестве России и США
Марк Леонов
Марк Леонов
В сети появился необычный прогноз сооснователя ЛДПР Владимира Жириновского о возможной судьбе России. Предсказание обнаружили авторы портала «Повернутые на войне».

В канале проекта выложено необычное видео, на кадрах которого Жириновский с трубкой кальяна в руках рассуждает о взаимоотношениях России и США и сотрудничестве двух стран. Утверждается, что кадры сняты во время поездки в Багдад.

На видео политик говорит, что Москва и Вашингтон могли бы сформировать «ось», и президенты двух стран могли бы проводить ту политику, которая отвечает истинным интересам их стран, без учета мирового сообщества.

Европа старая, она уже ничего не может. Последняя наиболее сильная страна Запада — это Америка. Поэтому соединение Америки и России в определенной скрытой форме коалиции (...) может стать реальностью в ближайшие несколько лет

Владимир Жириновский

Жириновский отметил, что у России и США нет настоящих союзников, и они вынуждены будут жить «по поговорке на безрыбье и рак — рыба». «Нам что, Словакия поможет?» — задал риторический вопрос он.

Из-за сбывающихся предсказаний Жириновского россияне прозвали политика Вовангой. Он с точностью до двух дней предсказал дату начала спецоперации на Украине, объявление частичной мобилизации, ранее — воссоединение Крыма с Россией, а в 2004 году фразой «ваш будущий президент — негр» — президентство Барака Обамы. Путин отмечал, что прогнозы Жириновского сбываются, так как он строил свои заявления на вдумчивом анализе ситуации.

