Солдат ВСУ самостоятельно пришел на позиции российских бойцов ради сдачи в плен

Солдат ВСУ Белозеров рассказал, что сам пришел к бойцам РФ, чтобы сдаться в плен

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Белозеров рассказал историю о том, как попал в плен к российским войскам. По его словам, он самостоятельно пришел на российский позиции. Слова солдата передает ТАСС.

Белозеров поделился, что пришел к солдатам российской армии с поднятыми руками и попросил остаться у них. «Я сам пришел к вашим и попросил остаться. Я немного побыл с ними на позициях и меня вывели в тыл», — рассказал он.

Боец также сообщил, что попал в ВСУ не по своей воле — его задержали сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в городе Чугуев Харьковской области.

Ранее сообщалось, что в Киеве сотрудники ТЦК вместе с полицейскими мобилизовали мужчину с психическими отклонениями.