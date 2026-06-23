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18:56, 23 июня 2026Мир

Стало известно об отказах США критиковать Россию по Украине

FP: США отказывали союзникам в просьбах критиковать Россию, чтобы не помешать переговорам
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Соединенные Штаты отказывали союзникам в просьбах критиковать действия России, чтобы не помешать переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на источники из числа европейских должностных лиц.

«Один из европейских чиновников (...) вспомнил, как просил Белый дом публично раскритиковать Россию в ответ на одно из ее действий, связанных с войной в Украине. Чиновник сообщил, что Белый дом отказался, опасаясь, что это может навредить мирным переговорам под руководством США», — говорится в публикации.

Авторы статьи отмечают, что администрация президента США Дональда Трампа долгое время воздерживалась от жесткой линии в отношении Москвы и не желала оказывать на Россию слишком сильное давление.

Ранее стало известно, что Трамп якобы достиг договоренности с европейскими лидерами о поддержке Украины на саммите «Большой семерки» (G7). По словам источников, Трамп призвал коллег из стран G7 поддержать его сделку с Ираном, взамен же США будут и впредь поддерживать Киев.

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