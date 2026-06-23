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17:59, 23 июня 2026Экономика

Ставки по вкладам в российских банках снизились

ЦБ: Средняя ставка по вкладам в российских банках упала до 12,86 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Банк России сообщил о том, как изменилась средняя ставка по вкладам в десяти кредитных организациях страны, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц. Соответствующая информация размещена на сайте регулятора.

В I декаде июня этот показатель составлял 12,97 процента. Однако во II декаде он опустился до 12,86 процента. В III декаде мая средняя ставка была на отметке в 12,96 процента.

Банк России отметил, что в ходе мониторинга учитывались максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту (в том числе потенциальному) без ограничений и предварительных условий. Не учитывались ставки с капитализацией процентов по вкладу, а также те, которые действуют при соблюдении таких условий, как регулярный оборот по банковской карте, постоянный неснижаемый остаток на банковской карте и тому подобные.

По словам главы направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инны Солдатенковой, сегодня хранение всех средств исключительно на краткосрочных депозитах утрачивает эффективность. Наиболее разумный подход — распределение накоплений по разным финансовым инструментам.

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