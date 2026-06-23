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18:53, 23 июня 2026Ценности

Супермодель Карла Бруни показала редкие снимки 25-летнего сына

Супермодель Карла Бруни показала редкие снимки 25-летнего сына Орельена Энтовена
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @carlabruniofficial

Бывшая первая леди Франции, супермодель и певица Карла Бруни показала редкие снимки 25-летнего сына Орельена Энтовена. Кадры появились на ее странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

58-летняя знаменитость разместила кадры, на одном из которых был запечатлен ее наследник в белой расстегнутой рубашке и бежевых брюках. На другом фото молодой человек позировал на фоне гор и ледников в черной куртке.

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«С днем рождения, мой дорогой сын. Какое счастье быть твоей мамой вот уже 25 лет!» — написала Бруни.

В апреле в сети восхитились внешностью матери Карлы Бруни Марисы Борини на фото в честь 96-летия. Она позировала в серой водолазке и с золотистой цепочкой на шее, отказавшись от макияжа.

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