Врач призвал обязательно включить в рацион один продукт во время жары

Диетолог Охеда призвал разнообразить летнее меню рыбой для улучшения работы сердца

Диетолог Пабло Охеда заявил, что во время жары в рацион обязательно необходимо включить один продукт. Его рекомендацию приводит издание Deia.

Охеда призвал обязательно разнообразить летнее меню рыбой. По его словам, этот продукт улучшает пищеварение и обеспечивает поступление в организм высококачественного белка. После такой еды человек не будет чувствовать тяжесть в желудке, убежден доктор.

Кроме того, рыба содержит полезные омега-3 жирные кислоты и различные минералы, поэтому улучшает работу головного мозга и сердца, добавил врач. Охеда также отметил, что рыбу лучше всего запекать, варить, тушить, готовить на пару или жарить на гриле. Он добавил, что лучше всего есть рыбу два-три раза в неделю.

Ранее диетолог Роксана Эхсани рассказала, чем заменить сладкий кофе и выпечку утром. В качестве альтернативы она предложила фруктовые смузи и бутерброды из цельнозернового хлеба.