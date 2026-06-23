В Родинском ВСУ расстреляли супругов, заподозрив их в лояльности к ВС России

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Родинском (Донецкая Народная Республика) убили супружескую пару, так как заподозрили их в лояльности к ВС России. Об этом рассказала мать убитого в беседе с ТАСС.

«Детей моих подозревали, что они помогают русским военным. Начали нас бомбить дроном, начался большой пожар. Дети хотели потушить пожар, но не смогли», — рассказала женщина. По ее словам, мужчина с женой попытались дойти до генератора, чтобы запустить его, а затем скважину, однако украинские военные открыли по ним огонь из автоматов.

Пенсионерка уточнила, что ее погибшему сыну было 34 года, невестке — 32. При этом, по словам пенсионерки, в момент пожара она вместе с внуками находилась внутри горящего дома — их спас сосед.

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ в 2022 году расстреляли гражданских в Харьковской области, пытавшихся перейти линию фронта в их сторону с украинскими флагами.