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06:08, 23 июня 2026Бывший СССР

ВСУ расстреляли супружескую пару из-за подозрения в лояльности к российским войскам

В Родинском ВСУ расстреляли супругов, заподозрив их в лояльности к ВС России
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Родинском (Донецкая Народная Республика) убили супружескую пару, так как заподозрили их в лояльности к ВС России. Об этом рассказала мать убитого в беседе с ТАСС.

«Детей моих подозревали, что они помогают русским военным. Начали нас бомбить дроном, начался большой пожар. Дети хотели потушить пожар, но не смогли», — рассказала женщина. По ее словам, мужчина с женой попытались дойти до генератора, чтобы запустить его, а затем скважину, однако украинские военные открыли по ним огонь из автоматов.

Пенсионерка уточнила, что ее погибшему сыну было 34 года, невестке — 32. При этом, по словам пенсионерки, в момент пожара она вместе с внуками находилась внутри горящего дома — их спас сосед.

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ в 2022 году расстреляли гражданских в Харьковской области, пытавшихся перейти линию фронта в их сторону с украинскими флагами.

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