54-летняя Анна Нетребко прогулялась по Парижу с 17-летним сыном

Оперная певица Анна Нетребко прогулялась по Парижу с 17-летним сыном Тьяго

Российская и австрийская оперная певица Анна Нетребко прогулялась по Парижу с 17-летним сыном Тьяго Аруа Нетребко. Кадры были опубликованы на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

54-летняя артистка разместила кадр, на котором предстала с наследником в местном ресторане. По словам знаменитости, они с сыном спасались от жары в заведениях. «35 градусов жары! Вы держитесь? Я еле-еле. Вообще-то это только начало. Боже помоги», — подписала она.

На снимке Нетребко предстала в темном длинном платье, зеленых туфлях и с обшитой перьями пестрой сумкой. В свою очередь, Тьяго был одет в черные штаны и бежевую рубашку с коротким рукавом.

Ранее в июне Анна Нетребко в мини-юбке сходила на балет и восхитила фанатов. Артистка посетила постановку «Алиса в стране чудес» в миланском театре «Ла Скала».