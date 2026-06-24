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17:41, 24 июня 2026Экономика

Российский фондовый рынок ускорил снижение

Индекс Мосбиржи опустился до минимума с марта 2023 года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В ходе торгов в среду, 24 июня, российский фондовый рынок продолжил снижение, которое ускорилось в последние дни. На минимуме индекс Мосбиржи опускался до 2261 пункта, свидетельствуют данные площадки.

В последний раз до такого уровня индикатор доходил в марте 2023 года. С начала недели он потерял уже более 180 пунктов. Основным триггером для такой динамики послужило решение Банка России снизить ключевую ставку не на 0,5 процентных пункта, а на 0,25 пункта.

Дополнительно на инвесторов давят неопределенность с топливным рынком в России, что может сказаться на финансовых показателях компаний, а также падение мировых нефтяных котировок.

На фоне улучшения ситуации с проходом танкеров через Ормузский пролив, а также намерения США разрешить Ирану экспорт нефти стоимость сорта Brent рухнула ниже 75 долларов за баррель. Такая динамика потенциально негативно скажется на доходности российских нефтяных компаний.

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