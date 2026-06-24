В России опровергли подготовку ограничений на праворульные машины

Минтранс исключил введение ограничений на праворульные автомобили в России

Российские власти не рассматривают возможность введения ограничений на праворульные автомобили. Об этом, комментируя собственное сообщение об анализе эксплуатации таких машин, рассказали в Минтрансе, передает РИА Новости.

До этого в ведомстве заявили, что вместе с МВД, Минпромторгом и ФГУП «НАМИ» анализируют особенности эксплуатации таких автомобилей в российских условиях.

В итоге участники обсуждения смогут сформулировать те или иные предложения. «Речь идет именно об исследовательской и аналитической работе, а не о введении ограничений и каких-либо запретов», — подчеркнули в Минтрансе.

Главной причиной проводимой работы называется реализация Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и в перспективе до 2036 года. Дело в том, что особенности управления праворульными автомобилями должны быть учтены для снижения рисков на дороге.

В сентябре прошлого года официальный представитель МВД России Ирина Волк также указывала, что ведомство не планирует вводить ограничения на праворульные машины и не выдвигало инициатив о дополнительных обременениях для них.