В МВД высказались об ограничениях на праворульные машины россиян

МВД России не планирует вводить ограничения на праворульные машины. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
По ее словам, МВД России не выдвигало инициатив о введении дополнительных обременений на машины с правым расположением рулевого управления, таких как утилизационный сбор, ограничение ввоза, поэтапная замена и других, и не поддерживает их.
По информации официального представителя МВД России, в 2024 году удельный вес числа ставших жертвами ДТП с участием праворульных автомобилей составил около 12 процентов от общего числа жертв в ДТП. Она объяснила, что изучение возможностей обеспечения безопасности при эксплуатации праворульных машин предусмотрено в проекте новой Стратегии повышения безопасности дорожного движения. Волк обратила внимание, что никаких проектов нормативных правовых актов в этой сфере сейчас МВД России не разрабатывает и не планирует.
