19:47, 23 сентября 2025Силовые структуры

В МВД высказались об ограничениях на праворульные машины россиян

Волк: МВД не планирует вводить ограничения на праворульные машины
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

МВД России не планирует вводить ограничения на праворульные машины. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По ее словам, МВД России не выдвигало инициатив о введении дополнительных обременений на машины с правым расположением рулевого управления, таких как утилизационный сбор, ограничение ввоза, поэтапная замена и других, и не поддерживает их.

По информации официального представителя МВД России, в 2024 году удельный вес числа ставших жертвами ДТП с участием праворульных автомобилей составил около 12 процентов от общего числа жертв в ДТП. Она объяснила, что изучение возможностей обеспечения безопасности при эксплуатации праворульных машин предусмотрено в проекте новой Стратегии повышения безопасности дорожного движения. Волк обратила внимание, что никаких проектов нормативных правовых актов в этой сфере сейчас МВД России не разрабатывает и не планирует.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти водитель во время ДТП влетел в толпу пешеходов.

