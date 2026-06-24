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18:37, 24 июня 2026Россия

Медведев заявил о нежелании западных лидеров погибнуть в ядерной катастрофе

Медведев: Западные лидеры не хотят погибнуть в ядерной катастрофе
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Западные лидеры не хотят погибнуть в глобальной ядерной катастрофе. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, чьи слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что у Запада нет никакой целенаправленной стратегии провоцирования России на использование ядерного оружия.

«Там хотя и разные люди на Западе, в Европе, вы знаете, какие эпитеты, которые я употребляю к большинству европейских руководителей, тем не менее они не хотят погибнуть в какой-то глобальной ядерной катастрофе», — пояснил политик.

Ранее Медведев заявил, что появление у Германии ядерного оружия станет грубейшим нарушением обязательств, которые страна взяла на себя в 1968 году. Он напомнил о публикациях немецкой прессы, в которых говорилось, что получение ядерного оружия превратит Германию в главную мишень для России.

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