12:32, 7 мая 2026

Медведев рассказал о последствиях появления у Германии ядерного оружия

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Появление у Германии ядерного оружия станет грубейшим нарушением обязательств, которые страна взяла на себя в 1968 году. Об этом говорится в статье зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, текст которой опубликовал RT.

Он напомнил о публикациях немецкой прессы, в которых говорилось, что получение ядерного оружия превратит Германию в главную мишень для России. Помимо этого, отметил политик, подобное станет нарушением международно-правовых обязательств Берлина по статье II Договора о нераспространении ядерного оружия, который был принят Генассамблеей ООН в июне 1968 года.

«Убежден, что в этих обстоятельствах вопрос о "немецкой ядерной программе" может и должен быть немедленно подхвачен мировым сообществом. Со всеми вытекающими последствиями: усиленными проверками со стороны МАГАТЭ, осуждением со стороны Совбеза ООН, введением законных международных ограничительных мер», — написал зампред Совбеза.

Ранее Медведев заявил, что современная Германия не имеет достаточной правовой основы для существования, так как объединение ФРГ и ГДР прошло без проведения референдума. По его словам, в 1990 году восточногерманское государство было фактически растворено в западногерманском.

