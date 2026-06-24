«Радиостанция Судного дня» неожиданно передала пять шифровок за два часа

Радиостанция УВБ-76 передала слова «амиловкус», «растирание», «гидопрах» и «предстоящий»

Радиостанция УВБ-76 передала четыре сообщения за два часа. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее передачи.

Первая шифровка прозвучала в эфире так называемого радио Судного дня в 09:11 по московскому времени и содержала слово «амиловкус». Через пять минут неожиданно последовало еще одно сообщение, в нем фигурировало слово «растирание».

После второй передачи радиостанция замолчала на 80 минут. Третье сообщение, содержащее слово «генолис», было зафиксировано в 10:36 минут. Четвертое сообщение, вышедшее в 10:44, оказалось двойным: в нем были слова «гидопрах» и «предстоящий». Всего через три минуты прозвучала пятая шифровка со словом «придирчивый».

Некоторые из этих слов несколько раз встречались в прошлых передачах УВБ-76. В частности, слово «растирание» фиксировалось 25 марта 2001 года, 6 октября 2023 года и 30 октября 2024 года, а слово «генолис» — 17 июля 2023 года и 28 августа 2024 года.

НЖТИ 93348 АМИЛОВКУС 4443 8162

НЖТИ 26340 РАСТИРАНИЕ 7231 2405

НЖТИ 68567 ГЕНОЛИС 3433 6565

НЖТИ 71253 ГИДОПРАХ 6117 6933 ПРЕДСТОЯЩИЙ 2975 6431

НЖТИ 48026 ПРИДИРЧИВЫЙ 7303 7364

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На волнах УВБ-76 передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее сообщалось, что энтузиастам удалось выяснить, где располагается передатчик новой номерной станции, которую сравнивают с УВБ-76. Она начала вещание на персидском языке сразу после американских и израильских ударов по Ирану.