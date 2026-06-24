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18:34, 24 июня 2026Силовые структуры

Раскрыта реакция СК на крушение вертолета Ми-2 в российском регионе

СК возбудил уголовное дело после крушения вертолета Ми-2 в Краснодарском крае
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следователи возбудили уголовное дело после крушения вертолета Ми-2 в Краснодарском крае. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Южная транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств произошедшей катастрофы.

По версии следствия, 24 июня в районе хутора Прикубанского вертолет Ми-2 потерпел крушение при выполнении авиационно-химических работ. Пилот судна не выжил.

Сейчас на месте крушения работают экстренные службы. В операции задействован 21 человек и восемь единиц техники.

Ранее сообщалось, что причиной крушения вертолета Ми-2 в в Краснодарском крае стал отказ двигателя.

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