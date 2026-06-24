Раскрыты последствия от разрушения «ледника Судного Дня»

ААНИИ: Катастрофы из-за разрушения ледника Туэйтса не произойдет

Катастрофических последствий из-за разрушения ледника Туэйтса, также известного как «ледник Судного Дня», не произойдет. Об этом сообщила РИА Новости научный сотрудник Лаборатории изменений климата и окружающей среды Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Анна Козачек.

Она указала, что ежегодный рост уровня Мирового океана составляет около 4 процентов — 0,12 миллиметра. По ее словам, плавучая часть ледника может разрушиться в течение ближайших 5-10 лет. «Однако ее откол или таяние не приведут к непосредственному повышению уровня моря, поскольку эта часть ледника уже находится на плаву», — подчеркнула собеседник агентства.

Ранее научный сотрудник Института географии РАН Мария Ананичева раскрыла худший сценарий в случае таяния ледника «Судного дня». Она отметила, что по самым плачевным прогнозам, уровень океана вследствие таяния ледника-гиганта поднимется на три метра.