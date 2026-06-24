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15:24, 24 июня 2026Экономика

Национализированной сети складов в России нашли нового владельца

«Ъ»: Сеть коммерческих складов стоимостью 120 млрд руб. перешла под госуправление
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Quality Stock Arts / Shutterstock / Fotodom

«Нефтехимремстрой», подконтрольный Росимуществу, стал новым управляющим АО «Элма» — головной структуры одноименной группы компаний. Об этом со ссылкой на данные в СПАРК сообщает «Коммерсантъ».

Речь идет об одном из крупнейших владельцев складской недвижимости в стране. Сама компания утверждает, что контролирует 1,05 миллиона квадратных метров логопарков и технопарков в Москве, Ростове-на-Дону, Московской, Ленинградской и Тверской областях.

Предыдущим бенефициаром группы был Дмитрий Гордица, но в конце 2025 года он стал фигурантом дела по иску Генпрокуратуры. Вместе с Алексеем Кулешовым он являлся совладельцем ГК КИМП, выпускающего подшипники для оборонных заводов. Надзорное ведомство обвинило предприятие в хищении бюджетных средств, и в рамках этого дела «Элма» перешла под контроль государства. На тот момент активы компании оценили в 120 миллиардов рублей.

Впрочем, управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов указал, что рыночная стоимость портфеля «Элмы» должна быть меньше — в районе 60-90 миллиардов рублей. В свою очередь, директор департамента складской недвижимости Ricci Алексей Слепов считает реальной ценой 45-50 миллиардов рублей.

По мнению Ахмедзянова, в дальнейшем портфель «Элмы» выставят на торги, как ранее поступили с объектами складского девелопера Raven Russia, изъятыми в прошлом году. Продать последние не могут до сих пор, на этой неделе Росимущество объявило уже пятый по счету аукцион.

Эксперт полагает, что в случае с «Элмой» ситуация будет аналогичной. При высокой ключевой ставке заемное финансирование остается недоступным для потенциальных инвесторов. Кроме того, на рынке в целом складывается негативная конъюнктура.

Ранее сообщалось, что на четвертом аукционе Росимуществу удалось продать активы группы «Южуралзолото» (ЮГК), одного из крупнейших золотодобытчиков в стране. Однако выручить за активы удалось почти в два раза меньше ожидаемых 162 миллиардов рублей. АО «БТС — Мост Холдинг» заплатило за лот 93,1 миллиарда рублей.

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