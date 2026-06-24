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14:05, 24 июня 2026РоссияЭксклюзив

В Госдуме отреагировали на один опасный тренд среди школьников

Депутат Милонов: Нельзя хайповать на опасных детских увлечениях
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Mishchenko Svitlana / Shutterstock / Fotodom

Дети эпизодически увлекаются опасными для здоровья трендами, но на этом не надо пытаться хайповать, а нужно подключать семью и Минздрав, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее сообщалось, что российские школьники начали массово употреблять опасный коктейль с корвалолом. Подростки смешивают успокоительное с соком, газированными напитками, энергетиками.

Депутат отметил, что подобные тренды среди детей и молодежи нужно пресекать еще в семье — родители должны объяснять, насколько это серьезно и что такое делать категорически запрещено. Кроме того, по его мнению, соответствующее информирование должен взять на себя Минздрав.

«Дети иногда массово сходят с ума и страдают психозами. Поэтому пара-тройка хороших клипов о последствиях, которые должны снять, предположим, в Минздраве, — и эти подростки тут же расхотят это делать. Никто не захочет, чтобы его потом полумертвого откачивали, а кого-то и не откачали вовсе. Они боятся таких вещей. И самое главное — нам нельзя пытаться хайповать на этой теме», — прокомментировал Милонов.

Парламентарий подчеркнул, что эту ситуацию надо воспринимать как очередное опасное увлечение, как это было с токсикоманией. Депутат уверен, что в данном случае нужны простые профилактические меры, которые отобьют у детей охоту употреблять подобные вещи.

Ранее сообщалось, что в Москве трое подростков оказались в больнице после того, как выпили самодельный «коктейль» из спиртовых салфеток и газировки. У них диагностировали признаки острого отравления изопропанолом.

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