В Кремле оценили перспективы создания альтернативы доллару в рамках БРИКС

Песков: БРИКС не вынашивает планы о создании альтернативной резервной валюты

Страны БРИКС не вынашивают планы о создании альтернативной доллару резервной валюты в рамках объединения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит «Интерфакс».

Перед государствами блока не стоит такая задача, пояснил он. Единственным реальным вариантом снизить зависимость от ведущих мировых валют (доллара и евро) для БРИКС служит наращивание доли национальных расчетных единиц в структуре взаимных операций, резюмировал Песков.

Власти стран объединения продолжают работать в этом направлении, добавил он. Подобная стратегия обусловлена западными ограничениями в использовании долларов и евро в международных расчетах. Это касается, в частности, России и Ирана. «Поэтому продолжается процесс увеличения доли платежей в национальных валютах», — констатировал Песков.

Ранее о проблеме с заменой доллара в мировой торговле заявили аналитики фонда «Росконгресс». Сейчас ни одна из региональных валют (включая евро и юань) не обладает столь же весомым авторитетом, как американская, пришли к выводу эксперты. Масштабы общепризнанной инфраструктуры долларовой системы позволяют удерживать ее на плаву вопреки возросшим рискам, заключили специалисты фонда.