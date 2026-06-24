Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:42, 24 июня 2026Россия

В России назвали условие для завершения конфликта на Украине

Джабаров связал перспективы мира на Украине с продвижением российских войск
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал условие для завершения конфликта на Украине, связав перспективы установления мира с продвижением российских войск. Его слова передает «Газета.Ru».

По мнению российского сенатора, по мере развития наступления Российской армии в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине будет появляться больше шансов для дипломатического решения вооруженного конфликта.

«Я думаю, что главный наш ответ — на полях сражений, где мы успешно шаг за шагом преодолеваем все линии обороны врага. Шансы [на урегулирование конфликта] будут появляться по мере дальнейшего наступления наших войск. Жизнь сама заставит Украину искать мира любой ценой», — обозначил Джабаров.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что СВО скоро придет к концу, если Киев согласится на компромиссы. Речь шла, в частности, о договоренностях, достигнутых в Анкоридже.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия впервые уничтожила новейшее американское оружие ВСУ

    Уехавшая из России Лазарева выступила на конференции Европарламента и испытала ужас

    Российский производитель самолетов сменит регион регистрации

    Срок льготной ставки по семейной ипотеке захотели урезать

    «Росэл» защитит дроны от РЭБ

    У собственников российского подшипникового завода изъяли активы на сотни миллиардов рублей

    Раскрыта площадка по пробиву с продажей данных 112 миллионов россиян

    Россияне рассказали о помогающих следить за здоровьем технологиях

    Россиян предостерегли от использования таблеток-присадок для экономии топлива

    Китай-город стал главной площадкой для уличных боев в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok