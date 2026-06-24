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07:24, 24 июня 2026Мир

Военнослужащий сбежал из КНДР и перешел на сторону Южной Кореи

В Южной Корее задержали солдата КНДР, который перешел границу
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kim Hong-Ji / File Photo / Reuters

Южнокорейские военнослужащие задержали северокорейского солдата после пересечения им границы, он выразил намерение перейти на сторону Южной Кореи. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на сообщение Объединенного командования начальников штабов.

«Наши военные 23 июня во вторник вечером обеспечили безопасность одного военнослужащего КНДР в центральном секторе фронта, и в настоящее время соответствующие органы расследуют обстоятельства произошедшего», — указано в сообщении.

Утверждается, что это уже четвертый случай побега из КНДР на юг за последний год и второй случай с участием северокорейского военного.

Ранее Южная Корея предложила забрать с Украины всех северокорейских военнопленных, кто изъявит такое желание. В МИД страны подчеркнули, что выступают против любой принудительной репатриации граждан КНДР в Россию или Северную Корею.

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